فيديو.. وزيرة الصناعة: إنتاج 30 مليون كمامة قماشية شهريا بشكل مبدئي

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هيئة الشراء الموحد ستتسلم إنتاج المصانع من الكمامات القماشية لسد احتياجات المصالح الحكومية، وستكون مسؤولة عن توريدها للجهات المختلفة.

وأضافت "جامع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف إنتاج 30 مليون كمامة قماشية شهريًا من حيث المبدأ وبشكل تجريبي، ولكن مازالت التجربة في البداية، وفي حال وجود تعليمات جديدة سيتم زيادة الإنتاج.

وشرحت "جامع" أن اللجوء للكمامة القماشية يكون من أجل التعايش مع الأمر الراهن، وتوفير الأعباء المالية على المواطنين، إضافة لكونها آمنة، وسيتم تجربتها، وتصديرها إذا سمحت الظروف بذلك.