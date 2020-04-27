وزيرة التجارة: نحاول ترجمة أزمة كورونا بشكل إيجابي على الصناعة المصرية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تتمنى أن يكون مستقبل الصناعة في مصر بعد أزمة كورونا التي تمر بها البلاد أكثر تمكنا، وننجح في تصنيع مدخلات إنتاجنا والكثير من المنتجات التي كنا نستوردها، لافتة إلى أننا لدينا المقومات والبيئة المناسبة لهذا.

وأضافت جامع، خلال حوارها مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا لدينا مقومات وبيئة تشريعية من حيث القوانين والكثير من حوافز الاستثمار، ولدينا قدرة المصنع المصري ورجال الصناعة والعامل على قبول التحدي والعمل على هذه المحاور، مؤكدة أننا لن ننتظر حتى انتهاء الأزمة، ونبدأ في العمل، بل بالفعل نحن نعمل من الآن وتم رصد وعمل خريطة للقطاعات التي لديها الأولوية والأهمية وترغب الوزارة في العمل معها.

وتابعت، أنه تم عمل لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات ونحلل وارداتنا، ولكن على الجانب الآخر بدأنا نبحث عن الاتجاه لسوق أخرى، وعلينا أن نهتم بسوق أفريقيا فهي سوق تصديرية واعدة بالنسبة لنا، بخاصة أننا لدينا الكثير من المنتجات، وخاصة إذا تحدثنا عن الصناعة بشكل عام، ولكن من الممكن أن نتناول التصنيع الزراعي فهم يفتقدونه، ونحن نقدر على العمل في كثير من هذه المجالات.

واستكملت، أنه يتم إدارة أزمة كورونا بقدرات عالية جدا ونوع من الحرفية على جميع المستويات، ونحاول ترجمة هذا كله بشيء إيجابي على قطاع الصناعة، كما وجهت التحية لأصحاب المصانع لأنهم في هذه الفترة حريصون على استمرار العمل في مصانعهم وشركاتهم ومؤسساتهم والحفاظ على العمالة وخاصة المدربة والتي على قدر عال من المهنية، ويجب أن نحافظ عليها وننميها ونطمع في المزيد من هذا لتحقيق الهدف، وهو الاهتمام بالصناعة لأنها المحرك الرئيسي لاقتصاد هذه البلد.