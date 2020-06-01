مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
01:03 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:07
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:45
أذان العشاء 08:13
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:15
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:20
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:07
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:24