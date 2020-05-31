مصدر: محمد رمضان غادر حفل زفاف شقيقته بعد تعرضه لانتقادات

قال مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، إن الممثل الشاب غادر حفل زفاف شقيقته إيمان مبكرا، عقب تعرضه لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التجمهر حوله، في العُرس، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفنان انفعل بشدة، عقب عمله بالهجوم عليه، ما دفعه لقرار المغادرة مع زوجته، فور الانتهاء من تصوير "فوتو سيشن" الزفاف مع شقيقته. وظهرت العروس بفستان زفاف "كاب" دون أكمام ولا أكتاف، والذي تميز أنه منقوش و"منفوش"، من توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز.

يذكر أن إيمان رمضان، تحدثت لـ "الوطن" عن استعداداتها لحفل الزفاف، مؤكدة أن العُرس يقتصر على عدد قليل من العائلتين، في ظل جائحة كورونا، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19.