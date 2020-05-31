غرفة شركات السياحة: فيه بشاير إن فيه حج السنة دي

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن احتمالية لاستقبال السعودية للحجاج هذا العام.

وقال "الغمري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"،: "فيه بشاير إن فيه حج السنة دي"، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي لم يخطر مصر بشكل رسمي حتى الآن.

وتوقع "الغمري"، أن تقل أعداد الحجاج نظرًا لإجراءات التباعد الجسدي، وخفض عدد النزلاء في غرف الفنادق، متوقعًا أيضًا الاتفاق على بروتوكولات معينة بين مصر والسعودية من أجل استقبال الحجاج.

وأكد أن آليات السفر للحج ستختلف حال الوصول لمصل للعلاج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك إجراءات احترازية واشتراطات كثيرة من أجل استقبال الحجاج لهذا العام.