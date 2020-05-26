غرفة السياحة: ننتظر قرارا سعوديا بتحديد مصير الحج خلال أسبوعين

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنه لابد من صدور قرار سعودي خلال أسبوعين على الأكثر بشأن إقامة الحج من عدمه هذا العام.

وتابع، في تصريح لـ"الوطن" أنه "حال إقامة الحج والسماح للدول الإسلامية بأداء الفريضة، فإننا نحتاج نحو 45 يوما لإجراء كل التعاقدات الخاصة بالحج"، موضحا أن الفترة المتبقية حاليا على السفر لاداء المناسك لا تتعدى الـ 50 يوما.

وأضاف أن "شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم حصتها من الحج، ولدينا آلاف من طلبات الحجز إلا أننا تمهلنا في إجراء أي تعاقدات للحج تنفيذا لتعليمات وزارة الحج السعودية في مارس الماضي، بشأن التريث في تعاقدات الحج لهذا العام".

وأشار إلى أن "السعودية قد تلجأ لوضع ضوابط جديدة للحج، تحدد خلالها أعداد الحجاج وأعمارهم وكيفية التسكين بالفنادق والحد الأقصى للتواجد بالمسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة والمشاعر المقدسة بمنى وعرفات وآلية السفر والرحلات، حال قررت تنفيذ الحج في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد جائحة كورونا".

وكانت المملكة العربية السعودية قد سمحت بإقامة صلوات الجماعة والجمع بداية من يوم الأحد المقبل بجميع مساجد المملكة، عدا الموجودة بمكة المكرمة.