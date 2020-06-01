فيديو.. وزيرة الصناعة: تشغيل 58 مصنع ملابس ببورسعيد في إنتاج الكمامات

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تواصلت مع محافظ بورسعيد من أجل تشغيل الـ58 مصنعا للملابس الجاهزة بالمحافظة في إنتاج الكمامات القماش، وسيتم تسليمهم المواصفات للمصانع لإنتاج الكمامات القماش.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه توجد مصانع في مصر تصدر الكمامات القماش للخارج، بعد تغطية الإنتاج المحلي أولا.

وتابعت جامع أن هناك نوعا من التراجع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن بشكل غير مقلق، مشددة على أن التصدير في مصر لم يتوقف بل الصادرات زادت 2% ولكن الواردات قلت نتيجة توقف العديد من الأسواق بالخارج، ومصر من الدول القليلة التي لم تغلق وحركة الموانئ والإنتاج لم تتوقف.

واستكملت جامع أن الإستيراد قل بنسبة 24%، والصادرات التي صدرناها الفترة الماضية الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية للدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا مع حرص مصر على استمرار عجلة الإنتاج.