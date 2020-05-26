نيفين جامع: تمويل 49 ألف مشروع صغير بـ 1.19 مليار جنيه في 4 أشهر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مول 48.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر 4 أشهر بداية من يناير وحتى نهاية أبريل، بإجمالي تمويلات بلغت 1.19 مليار جنيه.

وأضافت في بيان اليوم أن حجم التمويل يعد جيدا في ظل للآثار الاقتصادية السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت جامع أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الأزمة الحالية في كل دول العالم، لافتة إلى أن هناك العديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية زادت معدلات تشغيلها وأرباحها أثناء هذه الأزمة، من بينها قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم، والتسويق الالكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي.

وأشارت إلى أن فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية يتم تعقيمها بشكل دوري، وتم تطبيق نظام وقائي لاستقبال كل العملاء والشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية أو غير المالية، مؤكدة على أهمية استعانة أصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي أصدره الجهاز بهدف العمل على وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكل قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له "صناعي/ زراعي/ تجاري"، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وقالت إن هذه البرامج تتضمن كل الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها، موضحة أن هذه البرامج الوقائية متاحة لكل أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الالكتروني للجهاز.