الطقس اليوم الاثنين 1-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا، تصحبه رياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية نهارا، وتكون الرياح معتدلة، والطقس مائلا للبرودة ليلا، ويسود طقس حار مصحوبا برياح معتدلة شمال الصعيد نهارا، يكون مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وإثارة الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.

ويتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، ويشهد البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، طقسا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية نهارا، مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة ليلا.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على منطقة نجران. في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدي الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، الباحة ، عسير و منطقة نجران.