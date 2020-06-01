محافظ البحر الأحمر: نبحث رفع نسبة الإشغال بفنادق المحافظة لـ50%

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة استقبلت 2000 سائح خلال الفترة الماضية.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفنادق التي صرحت لها اللجان المختصة باستقبال النزلاء طبقت الإجراءات الاحترازية بصرامة، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال كانت 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة للإشغال: "استقبلنا في حدود 2000 زائر والامور مرت بسلام".

وأشار حنفي إلى أن النزلاء لم يعانوا من أي مشاكل مطلقًا، لافتًا إلى أنهم يبحثوا رفع نسبة الإشغال لـ50% للفنادق بدأ من 1 يونيو للمنشآت الفندقية التي حصلت على موافقات بالعمل واستقبال النزلاء.

وأكد حنفي أن المستثمرين في قطاع السياحة في المحافظة لم يستغنوا عن أي عامل وأن العمال حصلوا على رواتبهم كاملة مشيرًا إلى أن عمال مدينة مرسى علم عملوا في فنادق العزل والتي استقبلت 11 ألف شخص من العائدين من الخارج، مشيدًا بأداء المستثمرين وتعودهم على هذه الأزمات التي يمر بها قطاع السياحة.