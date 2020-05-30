محافظ البحر الأحمر: إصابة واحدة بكورونا منذ إعادة تشغيل الفنادق

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق بأحد المنتجعات بالمحافظة.

وتابع: "تجربة العودة الجزئية للفنادق بشكل مستمر، وإصابة واحدة بعد عودة 40 فندقا بها 2000 شخص شيء كويس".

وأضاف "حنفي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المكان الذي كان به الإصابة لم يكن نسبة الانشغال به كبيرة بل في مكان به من 6 إلى 7 أفراد، وتابع: "كان في فنادق من النوع الصغير"، مشدداً على أنه تم عزل الحالة على الفور واتخاذ ما يلزم صحياً.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك 42 فندقا حصلوا على تراخيص العمل بينما هناك فنادق تم استبعادها من أجل إعادة ترتيب وتأهيل أماكنهم وفق الاشتراطات الطبية والصحية، وتابع: "في حال نجاح التجربة سوف نرفع نسبة التشغيل من 25% إلى 50%".