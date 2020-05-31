استعدادات فنادق البحر الأحمر للعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية

تستعد فنادق البحر الأحمر لاستقبال السياحة الداخلية بنسبة 50% وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء بعد معاينة اللجنة المشكلة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية للتأكد من التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات.

وحسب مصدر بغرفة المنشآت الفندقية تقدم 89 فندقا ومنتجعا سياحيا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل باستقبال النزلاء المصريين وحصل 41 فندقا على شهادة السلامة بعد تطبيق الإجراءات لاستقبال السياحة الداخلية بنسبة 25 في تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر مرور لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت وثلاث شركات أجنبية لمعاينة الفنادق التي استقبلت السياحة بنسبة 25% للتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات وذلك طبقا للمعايير الدولية التي أقرتها الشركات السياحية الكبرى وفي حالة التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات يسمح لها باستقبال السياحة بطاقة 50% طبقا لمنشور رقم 39 لغرفة المنشآت الفندقية.

وأوضح سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سياحية كبرى بالبحر الأحمر، أن نسبة التشغيل 25% التي بدأت بها الفنادق استقبال السياحة الداخلية لا تغطي مصروفات التشغيل في ظل النزول بأسعار الغرف وذلك تشجيعاً لعودة السياحة الداخلية وذلك للحفاظ على الأيدي العاملة وتغطية مرتباتهم استعدادا لعودة السياحة الخارجية.

وأكد أن لجان تفتيش من وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية تمر على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وذلك للحصول على موافقة التشغيل بنسبة 50%.

وأشار محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن الفنادق بدأت في استعادة العمالة التي حصلت على إجازة الفترات الماضية وذلك استعدادا لاستيعاب العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق مؤكدا على أن الفنادق السياحية بدأت في استقبال نزلاء السياحة الداخلية قبل اسبوع طبقا للضوابط والاشتراطات ونجاح فكرة عودة السياحة الداخلية بفنادق البحر الأحمر.