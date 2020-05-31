بدراوي: لا أحد يتمنى أن يجلس على كرسي صنع القرار مع ظروف كورونا

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور حسام بدراوي، إن وزارة الصحة تمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة في مكافحة الأوبئة، وهذا الأمر هو ما حمى المجتمع في الفترة الأولى، داعيًا إلى التكاف للتغلب على الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مقاومة الأوبئة، ولكن البنية العلاجية تعتمد على القدرات الكمية والحيوية والإنسانية، مستطردا: "أتصور أن قمة إصابات فيروس كورونا ستكون خلال الـ 10 أيام المقبلة".

وطالب الدكتور حسام بدراوي، بإجراء امتحانات الدراسات العليا "أونلاين"، مضيفا: "أزمة كورونا أعطتنا فرصة للنظر لأنفسنا وإنسانيتنا، رغم أننى أرى أن كورونا سيذهب مثل غيره، ولست متشائما من عدم وجود علاج حتى الآن".

وأردف: "لا أحد يتمنى أن يجلس على كرسي صنع القرار خلال الأزمة الحالية، والدولة قامت بواجبها في إطار ما لديها من واجبات وإمكانيات".