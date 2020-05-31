ترامب: يجب إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يجب إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل حالة الطوارئ ونشر الحرس الوطني، إثر الاحتجاجات المنتشرة جراء مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وأفادت مراسلة "العربية"، أن محتجين يتجاوزون الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض فضلا عن تزايد أعداد المحتجين.

وقال عمدة سان فرانسيسكو: "لن نتسامح مع العنف ورجال الإطفاء تعبوا بسبب الحرائق، منوها بتمديد حظر التجول في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بسبب الاحتجاجات".