ترامب: سنصنف حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على حكام الولايات من الديمقراطيين التحرك ضد حركة "أنتيفا"، حسبما أفادت قناة "العربية".

وطلب ترامب نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات، وأكد: "سنصنف حركة أنتيفا كمنظمة إرهابية".

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل أمس الأول الجمعة، بعد مقتل مواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين"

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أمريكيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة"

وحمل وزير العدل الأمريكي، وليام بار أنصار حركة "أنتيفا" (مناهضة الفاشية) اليسارية المسؤولية عن أعمال الشغب في مينيابوليس ومدن أخرى بالبلاد في الأيام الأخيرة، متعهدا بمحاكمة المتظاهرين المنظمين الذين شاركوا في الاضطرابات بجرائم اتحادية.