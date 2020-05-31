مستشار ترامب السابق: واقعة فلويد تحدث كل أسبوع في الشارع الأمريكي

علق الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس دونالد ترامب، على تصاعد أعمال العنف في شوارع أمريكا بعد مقتل الشاب من أصول أفريقية جورج فلويد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك أطراف سياسية تحاول استغلال تلك الأزمة، وهناك شفافية كبيرة لدى الإعلام الأمريكي.

وأضاف: "هذه الأزمة تحدث بشكل أسبوعي، وهي مشكلة مزمنة تعكف على حلها كل الحكومات الأمريكية المتعاقبة".

وفيما يتعلق بتأثير تلك الأزمة على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: "ربما تؤثر على شعبية الرئيس ترامب ولكن ليس الآن، ولكن هناك متغيرات أخرى والاقتصاد هو الذي سوف يقرر".

وواصل: "الأكثرية الساحقة في أمريكا سيختارون رئيسهم القادم على حسب قدرته فيما سيدخل في جيوبهم من أموال، الاقتصاد هو العامل الأبرز".