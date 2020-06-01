12 صورة شخصية.. المستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي المدارس التي فتحت باب التقديم من اليوم الاثنين، المستندات المطلوبة.

المدارس التي فتحت باب التقديم

وتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في 9 مدارس هي: "فرع العبور والشروق وفرع بورسعيد وفرع طنطا وفرع المنصورة والإسكندرية ودمياط وفرع زهراء مدينة نصر وفرع أكتوبر" بداية من اليوم الاثنين 1 يونيو إلى الثلاثاء 30 يونيو إلكترونيا، لتصبح فترة التقديم شهر كامل، اليكترونيا.

المستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الحكومية

وأكدت الوزارة، أنه يتم قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات في الامتحان وفى حالة تساوى درجة الاختبار يكون السن شركا تفضيليا بحيث يقبل الطفل الأكبر سنا.

فى حالة قبول الطالب بالمدرسة يتم سداد المصاريف الدراسية المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول ويتم أخذ الطالب الذي يليه في قائمة الانتظار.

بالإضافة إلى عدد من المستندات وهي كالآتي..

12 صورة شخصية للطفل.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا في بطاقة الرقم القومي.

صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

يتم طباعة نموذج المعدل للتقديم الإلكتروني بعد استكمال كافة البيانات.

يتم إرفاق الأوراق السابقة في ملف بلاستيك ووضع ملصق " تكت" على أعلى الطرف الأيسر ببيانات الطفل " الاسم والرقم القومي المكون من 14 رقما".