اعتبارا من الأحد.. دخول مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالكمامة

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول العاملين بالمديرية وإداراتها التابعة لها بدون "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من بعد غدا الأحد الموافق 31 مايو 2020، لافتا إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكد أن ذلك يأتي حرصا من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على سلامة الجميع وفي ظل الإجراءات الإحترازية المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدة، وتماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن بعض الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.

وأضاف مدير المديرية، أن اتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية تأتي حرصا من المديرية على العاملين بها والمترددين عليها، مؤكدا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، مع استمرار المديرية في اتخاذ التدابير اللازمة وإجراءاتها للوقاية من حيث عمليات التعقيم المستمرة وذلك حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة من القيادات والمعلمين وجميع العاملين.