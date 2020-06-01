أستاذ أمراض كبد: قبل تناول فيتامين D يجب إجراء تحاليل أولا

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كان مُتعارفا عليه قبل ذلك أن عدوته أقل من الحصبة، فإذا كانت مريض الحصبة يُعدي 8 ممن حوله كان فيروس كورونا يعدي 3 فقط، ولكن حاليا اتضح بأن فيروس كورونا معدٍ بدرجة كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة وجود نوع من أنواع التباعد الاجتماعي في المنزل، والتخلي عن الأحضان والقبلات والطبطبة واللمس، وهذه سلوكيات من المهم للغاية أن نتخلى عنها تماما في الوقت الحالي لمنع تفشي الفيروس.

وأضاف "الخياط"، خلال حواره عبر "سكايب"، مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، أنه يجب في الوقت الحالي اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل شديد للغاية، موضحًا أنه لم يُثبت في أي دورية علمية أن هناك أدوية تُزيد المناعة ضد فيروس كورونا، ولكن من المتعارف عليه أن فيتامين C يزيد من المناعة لذا يتم استخدامه بشكل كبير بصفة دورية أثناء موسم البرد كونه يزيد المناعة، كما أن فيتامين D أيضًا يزيد المناعة، ولا مانع مطلقًا من استخدام فيتامين C أو D أو الزنك لتقوية المناعة ضد كورونا.

وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس، أنه يجب على جميع المواطنين أن يضعوا في اعتبارهم بأن فيتامين C يخرج مع المياه أثناء خروجها من الجسم، فإذا أخذ جرعة زائدة فلا ضرر في ذلك، أما فيتامين D من المتعارف عليه أنه يذوب في الدهون فقط، ويجب على أي شخص قبل تناوله أن يجرى تحليلًا لمعرفة هل الجسم في حاجة إلى هذا الفيتامين من عدمه، فإذا كانت نسبة التحليل أقل من 50 فمن الممكن أن يتعاطاه، وإذا كان أقل من ذلك، فليس من الضروري تناوله.