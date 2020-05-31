ترامب عن الاحتجاجات: ليس هذا ما تريده أمريكا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "ليس هذا ما تريده أمريكا" في إشار إلى أحداث العنف والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة وفقا لقناة "العربية".

وطالب ترامب حكام الولايات، قائلا: "كونوا صارمين مع الفوضويين واستدعوا الحرس الوطني الآن".

وأفادت مراسلة "العربية"، أن محتجين يتجاوزون الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض فضلا عن تزايد أعداد المحتجين.

وقال عمدة سان فرانسيسكو: "لن نتسامح مع العنف ورجال الإطفاء تعبوا بسبب الحرائق، منوها بتمديد حظر التجول في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بسبب الاحتجاجات".