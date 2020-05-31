عاجل.. اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في محيط البيت الأبيض

يشتبك متظاهرون مع الأمن في محيط البيت الأبيض، الآن، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، تجاوز محتجون، الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض فضلا عن تزايد أعداد المحتجين.

وعلق ترمب على الشغب: هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن.

وأعلنت ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ ونشر الحرس الوطني، إثر الاحتجاجات المنتشرة جراء مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة وفقا لقناة "العربية".

وقال عمدة سان فرانسيسكو: "لن نتسامح مع العنف ورجال الإطفاء تعبوا بسبب الحرائق، منوها بتمديد حظر التجول في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بسبب الاحتجاجات".