مصدر أمني: القبض على زوج شقيقة محمد رمضان.. والعريس يرد على هاتفه: محصلش

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن، ألقت القبض على المهندس حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان؛ لإقامته حفل زفاف وسط تجمعات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المعني بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأقيم الحفل اليوم، بإحدى الفيلات، وتم نشر فيديوهات وصور من حفل الزفاف الذي شهد حضورا كثيفا سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته، ما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية تعرضه للمساءلة القانونية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، إن قوات الأمن فحصت فيديو وصور حفل الزفاف، وتبين أنه فى مدينة الشيخ زايد، ويضم تجمعات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

من جانبه ردّ المهندس حسام حامد وزوجته إيمان شقيقة محمد رمضان على الهاتف، لينفيا القبض على الأول، وقالا لـ"الوطن": "محلصش وأنباء غير صحيحة، عملنا فرح واتجوزنا وبس".