وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح لإثيوبيا لتجويع أو تعطيش المصريين

تحدث محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، عن أن إثيوبيا كانت دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية، وأنها تحاول السيطرة على منابع النيل.

وعلق علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام، المذاع على فضائية TeN، أن مفاوضات سد النهضة، وإنشغال الجانب الأمريكي بمسألة الانتخابات، كذلك أزمة كورونا مع صراع البيض والسود الآن، لافتاً إلى أن الصين مهتمة جدا بتواجدها داخل القارة الأفريقية حيث أنها تمول سد النهضة سواء كهربيا أو بنقل الكهرباء من السد إلى الداخل الإثيوبي بمبالغ كبيرة.

وتابع وزير الري الأسبق، أن مصر لا تريد إلا الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن، وأن القانون الدولي به قاعدة الإخطار المسبق، وهي لم تلتزم بها إثيوبيا لا معنا ولا مع دول الجوار، والأمر الثاني هو تحايل الجانب الإثيوبي على اتفاق المبادئ التي وقعته مصر مع إثيوبيا، والذي يلزمها بعدم ملء السد بدون الاتفاق الثلاثي، وهو ما يشير إلى سوء النوايا.

وأكد، على أن مصر لن تسمح لإثيوبيا لتجويع أو تعطيش المصريين، وأن ما فعلته الحكومة المصرية من إجراءات حيال الجانب الإثيوبي كان قانونيا وهو ما ردت عليه إثيوبيا بأشياء لا تمت للقانون بصلة.