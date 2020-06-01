مكافحة التدخين: نستهلك 84 مليار سيجارة سنويا بـ70 مليار جنيه

تحدثت الدكتور عصام المغازي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن واستشاري الأمراض الصدرية عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وقال المغازي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنهم يلفتون النظر إلى ضرورة الامتناع عن التدخين وفوائد الاقلاع عن التدخين على الفرد والمجتمع.

وأوضح المغازي أن مصر تستهلك 84 مليار سيجارة سنويًا بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه محذرًا من أخطار التدخين والتي تهدد جميع أجهزة الجسم وتسبب السرطانات وأمراض القلب وتؤثر على الحوامل والأجنة.

وأشار إلى أن نسبة المدخنين في مصر قرابة 20% من المواطنين فوق 15 عاما وأن 36% منهم من السيدات محذرًا من خطورة اصابة المدخنين بفيروس كورونا واستعدادهم للاصابة بالفيروس نظرًا لتعب الرئة وعدم قدرتها على المقاومة.

وحذر المغازي من الشيشة: "الشيشية بالاضافة للأضرار خطورتها في نقل الفيروس خاصة لما بيستخدمها أكتر من شخص حتى لو غير المبسم لأنه هيبقى موجود في اللي وفي الإزازة بتاعت المية" ناصحًا جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم.