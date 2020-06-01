طبيب بإيطاليا: فتح البلاد تدريجيا وعودة 4 ملايين موظف لعملهم

تحدثت الدكتور عماد الجولاني أستاذ أمراض القلب بميلانو في إيطاليا، عن فتح البلاد تدريجيًا بعد انحسار إصابات فيروس كورونا.

وقال الجولاني خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن ايطاليا هي أول دولة أوربية تواجه الفيروس وأنها بدأت باتخاذ إجراءات بسيطة للمواجهة وصولًا للاغلاق الكامل ومنع التجول عند انتشار الفيروس.

وأوضح الجولاني أنهم وصلوا لذروة الإصابات ثم بدأت الأعداد في الانخفاض وأن الحكومة سمحت حاليًا بعودة 4 ملايين موظف للعمل بعد الوصول للذروة وبدأ عدد المصابين في الانحسار.

ونصح الجولاني الناس بالتباعد الجسدي نظرًا لأن الفيروس ينتشر بشدة مشيرًا إلى أن السلطات الايطالية قررت قياس درجة حرارة الموظفين صباحًا ومن يثبت ارتفاع درجة حرارته يعزل فورًا هو وأسرته.