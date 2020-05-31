تعافي محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تعافي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تماما من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يقضي حاليا فترة النقاهة وسيعود إلى عمله بعدها.

وأضاف مكي، اليوم، أنه جرى تطبيق برتوكول العلاج القديم على المحافظ، وجرى سحب المسحة الأولى بعد 5 أيام من تطبيق برتوكول العلاج عليه، ثم بعد 48 ساعة من المسحة الأولى، وجاءت النتيجة سلبية.

وأشار إلى أن إعلان نتائج تحاليل العينات يكون من الإدارة المركزية، مؤكدا أن المحافظ سيكمل فترة النقاهة وهي 14 يوما، شأنه شأن أي مريض، ويعود بعدهم إلى ممارسة عمله.