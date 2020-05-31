مجلس مدينة شبين القناطر يدشن مبادرة ضد الغلاء لمحاربة فيروس كورونا

دشن مجلس مدينة شبين القناطر حملة لبيع الكمامات المدعمة والقفازات ومستلزمات الحماية ضد فيروس كورونا بميدان المحطة بالمدينة بسعر 2.5 جنيها للكمامة وأسعار مخفضة لباقي المستلزمات.

جاء ذلك، بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للالتزام بقرارات الدولة ورئيس مجلس الوزراء والخاصة بإدارة أزمة كورونا بإشراف أحمد علي عارف، رئيس المركز والمدينة وموظفي قسم الأشغالات بالمدينة لمقاومة الغلاء واستغلال البعض لحاجة المواطنين.

واشار رئيس المدينة انه في نفس السياق تم تعليق لافتات بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المواقف العمومية منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات والالتزامات بالحمولات المقررة ضمن اجراءات الدولة للحماية من فيروس كورونا.