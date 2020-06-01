الحداد: سيكون هناك معامل متنقلة لزيادة رقعة الفحص لاكتشاف كورونا مبكرا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب على السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكري والضغط والقلب عند شعورها بأي أعراض اشتباه في فيروس كورونا التوجه للمستشفى مباشرة وليس شرطاً حجزهم ولكن عمل الاختبارات اللازمة لاكتشاف المرض مبكراً وإعطائهم حتى العزل المنزلي وبروتوكول علاج داخل المنزل ويتم متابعتهم من قبل أطباء وزارة الصحة منزلياً.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه في حالة دخولهم في مضاعفات يحتاجون لمستشفيات أو أكسجين وأسرة يتم التواصل معهم وتوفير مكان لهم داخل الرعايات وهم الفئة الأكثر خطورة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، أما باقي الفئات فإن 85% من مصابي كورونا يكون بدون أعراض أو بسيطة فالعزل المنزلي يكون كافياً لهم خلال الفترة المقبلة بأدوية وبرتوكولات من وزارة الصحة.

وتابع، أنه يتم الكشف على المواطنين عن طريق الوحدات الصحية أو السيارات المتنقلة وتوزيع هذه الأدوية للمرضي المقرر لهم عمل عزل منزلي، ولا يجب استخدام أي برتوكولات أخري سوي المعتمدة من وزارة الصحة لعلاج هذا الفيروس، مؤكداً أن الشريحة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا ذو أعراض خفيفة أو بدونها وسيتم عزلهم منزلياً ويتعافوا ولا يحتاجون لمستشفيات لكن بسبب الخوف الذي يسيطر على المواطنين يجعل المستشفيات مزدحمة واتجاههم لها بسرعة.

وأكد، أنه يجب الذهاب للعيادات الخارجية والمستشفيات العامة في حالة ظهور أعراض بسيطة وعلى اساسها سيتم تحديد هل الشخص يحتاج لعزل أو بروتوكول منزلي وأنه سيتم علاج جزء كبير من المصابين منزلياً ويتم صرف الأدوية ببروتوكولات من وزارة الصحة وكيفية التعامل في المنزل.

واستكمل، أنه سيكون هناك معامل متنقلة لزيادة رقعة الفحص لاكتشاف المرض ومواجهته مبكراً، وأن مصر حتى الآن مستمرة في استخدام عقار الهيدروكسي كلوركين وأن بعض الدول العربية أوقفته تماماً، والبعض أوقفه مؤقتا، لكن الهند حتي الآن مستمرة فيه وتعطيه بصورة وقائية للأطقم الطبية وحتي الآن له دور جيد، ولكن يجب أن يؤخذ بمحاذير فهو ممنوع لمرضي القلب ويتم استشارة الطبيب وأخذه بجرعات معينة ولا يعمم، وبالفعل هو غير معمم داخل البروتوكول إلا لحالات معينة يتم الكشف عليها يتم الكشف عليها.