عاجل.. اشتباكات في محيط البيت الأبيض بين المحتجين والشرطة الأمريكية

شهد محيط البيت الأبيض اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة الأمريكية، استمرارًا لموجة الاحتجاجات الواسعة التي نشبت عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.ووفقًا لما نقله "سكاي نيوز"، فإن اشتباكات وقعت في محيط البيت الأبيض حيث تم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة واسعة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، بعدما لقى مواطن أمريكي، من ذوي البشرة السوداء، اسمه جورج فلويد، مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس.