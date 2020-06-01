"الوزراء" عن سبب تقليل ساعات الحظر: الفلاحون يجمعون المحاصيل مبكرا

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغالبية العظمى من إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر خفيفة وتتعافى خلال 5 أيام فقط وهذا أمر مطمئن للغاية، موضحًا في الوقت ذاته أن أرقام الشفاء جيدة وسيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه، رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن تقليل عدد ساعات حظر التجول لينتهي في الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة جاء عقب تلقيهم مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، كما أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.

تحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن التزام قائدي السيارات الخاصة بارتداء الكمامة من عدمه، فذكر أن السيارات الخاصة وقائدها وراكبيها ليس عليهم التزام قانوني بارتداء الكمامة، مؤكدًا أن الشخص الذي يسير في الشارع سواء فرد أو في مجموعة غير ملزم قانونًا بارتداء الكمامات مشددًا على أن الإلزام والغرامة للكمامة داخل المواصلات العامة والخاصة والأسواق المفتوحة "زي العتبة" والأسواق المغلقة والمولات.