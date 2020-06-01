مقتل 18 شخصا في هجوم مسلح على ولاية نيجيرية وسرقة آلاف الماشية

لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا بينهم مسؤول محلي على يد لصوص مسحلين، أمس الأحد.

واقتحم حوالي 500 رجل يركبون دراجات نارية، بعضهم يحملون بنادق هجومية منطقة فاسكاري ظهر الأحد، ليسرقوا آلاف الماشية، بعدما قتلوا 18 شخصًا، وفقًا لأقوال شاهدين ومصدر بالشرطة لـ"رويترز".

وقال إسماعيل ياو أحد سكان المنطقة، إنه تأكد مقتل 18 شخصًا حتى الآن، فيما يشتبه بمقتل عدد أكبر من الأشخاص عقب الهجوم.

وحسب أقوال الشاهدين، فإن اللصوص انتقلوا إلى قرية سابون جارين المجاورة حيث قتلوا المسؤول المحلي عبد الحميد ساني بعدما حاولوا خطفه.