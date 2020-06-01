مصدر ينفي إصابة أمير كرارة بـ كورونا: الصور المتداولة من "كلبش"

نفى مصدر مقرب من الفنان أمير كرارة ما تردد أخيرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن كرارة بخير ويتمتع بصحة جيدة، وموجود في منزله مع أفراد عائلته، مضيفا أن الصورة المتداولة للفنان على سرير المرض تعود إلى أحد أجزاء مسلسل "كلبش".

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في دراما رمضان المنقضي، وجسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.

وشارك في البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، ضياء عبدالخالق وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.