بعد غنائها بنهاية الاختيار.. أمير كرارة لـ أصالة: وجودك في أي عمل شرف

أُذيعت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور خلال شهر رمضان المعظم، وجاء في نهاية الحلقة أغنية للفنانة أصالة تخليدا للشهداء، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور بأرجاء الوطن العربي.

وعبر حسابها الخاص على تويتر، أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها للمشاركة في مسلسل الاختيار، ومشاركتها في العمل يجعلها تشعر بالفخر، وقالت في تغريدتها: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ، باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم، الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا، حياتهم كانت فداء لحياتنا، وهذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

ليرد الفنان أمير كرارة على تغريتها قائلا: "وجود فنانة عظيمة زيك في أي عمل شرف وإضافة ليه".

ويسرد مسلسل الاختيار، قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.