أحمد خالد صالح لـ"أمير كرارة": "النجاح مابيجيش من فراغ"

نشر الفنان أحمد خالد صالح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة.

وعلق "صالح" على الصورة قائلًا "النجاح مبيجيش من فراغ، بيجي من تعب واجتهاد وصبر وإيمان وتواضع وحاجات كتير كلها موجودة فيك".

وأضاف "مهما اتكلمت عنك وعن محبتك في قلبي مش هوفيك حقك. ربنا يديم عليك محبته ومحبة عبيده يابو سليم ويزيدك من فضله على قد ما انت بتكرم كل اللي حواليك".

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح شارك في سباق رمضان، بظهوره كضيف شرف ضمن حلقات مسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي.