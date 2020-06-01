وفاة طالبة بعد تناولها "صبغة شعر" عن طريق الخطأ بسوهاج

لقيت طالبة مصرعها داخل مستشفى سوهاج الجامعي أثناء محاولة إسعافها، إثر تناولها صبغة شعر بمنزلها بقرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام بسوهاج، بطريق الخطأ حسب رواية والدتها في محضر الشرطة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "لمياء.ح.م" 14 عاما طالبة وتقيم بناحية أولاد خلف دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر ادعاء تناول مادة فسفورية، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والداتها "محاسن.ع.ا" 44 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد ابنتها المذكورة بالمنزل، تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ مما أدي لإصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.