توضيح المعلومات ومتابعة المعزولين منزليا.. تعرف على أهمية "صحة مصر"

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة، إنّ تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، يهدف إلى توضيح المعلومات لمصابي فيروس كورونا، وتقليل نسب التزاحم على المستشفيات وأماكن الطوارئ: "فيه ناس بتبقي جاية تسأل بس، والتواصل معاهم على الأبلكيشن هيقسم الأعداد".

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ تدافع العديد من المواطنين إلى المستشفيات للسؤال عن أعراض فيروس كورونا، يؤدي إلى مخالتطهم لمصابي فيروس كورونا، ما قد يؤثر على نشر الجائحة بينهم، موضحا أنّ المرضى المعزولين منزليا، يوفر لهم التطبيق الأسئلة التي تدور في أذهانهم دون الذهاب إلى المستشفيات.

وأكد أنّ العزل المنزلي أحد أنواع العلاج الذي يقوم على إثره المريض، هو عدم الخروج من المنزل، ما يؤدي لارتفاع المناعة بالنسبة لهم: "العزل المنزلي مش حل بديل، لكنه حل علاجي منصوص عليه في دول العالم"، مشيرا إلى أنّ هناك نحو 5600 سرير رعاية مركزة مجهز وفق النسب العالمية: "قد يكون هناك نقص في القوى البشرية، ولكن عندنا اكتمال في المنظومة".