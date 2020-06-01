كفر الشيخ: ارتفاع وعي المواطن لأكثر من 80% تجاه الإجراءات الصحية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وبالتزامن مع المواجهة الشاملة للدولة للإجراءات الصحية وتصعيدها، فقد تم تصعيد الإجراءات الصحية في المحافظة من رفع القمامة والمخلفات، مع تطهير وتعقيم كافة مواقع التجمعات سواء النقل الجماعي أو الأسواق أو البنوك ومكاتب البريد.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم وبشكل دوري تعقيم كافة المؤسسات الحكومية والصحية والمستشفيات، موضحا أن المواطنين بدأوا في الاستجابه لكافة الإجراءات الصحية مثل ارتداء الكمامات: "المواطن وعيه ارتفع، ومش عايز يصاب بالعدوي".

وأكد أن المحافظة تسعى إلى توسعه وتكثيف حملاتها، وتم رصد رفع الوعي من قبل المواطنين لأكثر من 80%، بينما ستظل المراقبة مستمرة من قبل المحافظة على المخالفين.