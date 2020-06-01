إصابة مدير إداري طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم، إصابة سلمى أبوعياد المدير الإداري لقسم الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، ونقلها لمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بعد ثبوت إيجابية تحليلها لفيروس كورونا نتيجة مخالطتها لإحدى الحالات المصابة بالمستشفى، حيث تم تجهيز إسعاف خاص لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان مستشفى الإسماعيلية العام شهد حالة إصابة بفيروس كورونا لطبيب الأوعية الدموية الدكتور إيهاب نبيل منتدبا من معهد ناصر وتم نقلة منذ يومين للمستشفى.

وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على متابعة جميع الأطباء والممرضين بالمستشفيات والاهتمام بتعقيم وتطهير المستشفيات والأقسام التي تظهر بها حالات كورونا مؤكدا على الدعم الكامل لأطقم مستشفيات العزل على مستوى المحافظة .