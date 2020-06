عسكر في المعسكر وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "صايع بحر" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الثمن" الساعة 8 مساء، وفيلم "عسكر في المعسكر" الساعة 10 مساء، وفيلم "بالعربي سندريلا" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم The Spiderwick Chronicles الساعة 4 مساء، وفيلم Percy Jackson: Sea of Monsters الساعة 6 مساء، وفيلم Pirates of the Caribbean الساعة 8 مساء، وفيلم The Legend of Tarzan الساعة 10:30 مساء.

قناة فوكس أكشن موفيز

عرض فيلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle الساعة 4:15 مساء، Premium Rush الساعة 6:30 مساء، وعرض فيلم Donnie Brasco الساعة 8 مساء، وفيلم Robot and Frank الساعة 10:05 مساء، وفيلم Freaks of Nature الساعة 11:45 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

نايل دراما

عرض مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساء.