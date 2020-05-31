المصلحة وأتوبيس السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

قدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "لخمة راس" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "المركب" الساعة 8 مساء، وفيلم "المصلحة" الساعة 10 مساء، وفيلم "ويجا" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم After Earth الساعة 4 عصرا، وفيلم Independence Day: Resurgence الساعة 6 مساء، وفيلم Divergent الساعة 8 مساء، وفيلم Allegiant الساعة 10 مساء.

قناة فوكس أكشن موفيز

عرض فيلم Hunter's Prayer الساعة 4:15 عصرا، وفيلم Shooter الساعة 6 مساء، Faster الساعة 8 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

نايل دراما

مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أتوبيس السعادة" 11 مساء.

قناة الحياة

عرض برنامج "شارع شريف" الساعة 4 عصرا، وبرنامج "الحياة اليوم" الساعة 7 مساء.