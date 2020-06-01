مكافحة كورونا: 80% من مصابي الفيروس أعراضهم بسيطة.. ونسب الشفاء عالية

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون بحالات بسيطة أو متوسطة بنسب شفاء عالية: "عندنا في مصر نسب الشفاء عالية مقارنة بباقي دول العالم".

وأضافت العسال، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الفيروس في إيطاليا كان أكثر شراسة من مصر، لأن الشعب الإيطالي أغلبه كبير في السن، ما أدى إلى حدوث وفيات كثيرة، موضحه أنّه وبالنسبة إلى مصر فهي من الأمم الشابة، يتمتع سكانها بنسب مناعية أقوى.

وأكدت أنّ مصل الإنفلونزا العادية لا يصلح لعلاج فيروس كورونا، وعلى كل من تعافوا من الفيروس التبرع ببلازما الدم، مشيرة إلى أنّ اللقاح يمر بتجارب متعددة قبيل بيعه بشكل رسمي، لمرورة بتجارب سريرية متعددة قبل طرحه في الأسواق.

وتابعت: "هيدروكسي كلوروكوين أكثر عقار أثبت جدارة في علاج فيروس كورونا بمصر مع عدد كبير من المرضى".