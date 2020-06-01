رصد طائرتين عسكريتين تركيتين في طريقهما إلى ليبيا

في دليل جديد على الدعم العسكري التركي لميليشيات طرابلس، كشف موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار" عن توجه طائرتين أخريين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا.

وقال الموقع المتخصص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، إن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وحطت إحداها في مدينة مصراتة غربي البلاد، بينما لم تكشف المدينة الليبية وجهة الطائرة الأخرى وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وترسل تركيا دعما كبيرا لحكومة فائز السراج المدعومة بالمليشيات في الغرب الليبي، بما في ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت أكثر من 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا للمرصد، فقد جندت أنقرة مجموعات كبيرة من المرتزقة المنتمين في الغالب لعدة فصائل وتنظيمات هي الجيش الوطني السوري المؤتمر من قبل تركيا، وعناصر من تنظيم "داعش"، وهيئة تحرير الشام، بالإضافة لمقاتلين متشددين آخرين.

وأوضح المرصد أن تركيا نقلت 11200 من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، في حين أن عدد من وصل المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.

وبلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية في ليبيا 339 من المقاتلين السوريين، من بينهم 20 طفلا دون سن 18 عاما، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.