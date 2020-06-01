عاجل.. مساعدات طبية مصرية للكونغو وزامبيا بتوجيهات رئاسية

استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "اليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

كان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي نائب وزير الخارجية الكونغولي وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا "، وأشادوا بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.

وعلى الجانب الآخر كان في استقبال طائرة المساعدات المتجه إلى زامبيا السفير المصري وإينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعباً على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا.

تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.