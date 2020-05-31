خبير: "إحنا في أمريكا بنحسد المصريين على السيسي.. نحتاج إلى قائد"

قال الدكتور ماك الشرقاوي، خبير في العلاقات الدولية، إن هناك 40 مليون مواطنا أمريكيا من أصول إفريقية يخافون على حياتهم الآن، وأن هناك مظاهرات خرجت للتعبير عن الغضب بسبب مقتل الضحية رقم 11 من المواطنين السود على يد رجل شرطي أبيض، متابعا: "والله إحنا في أمريكا بنحسدكم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتاج إلى قائد".

وأشار "الشرقاوي"، خلال اتصال هاتفي من واشنطن ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن استهداف الأمريكان من أصول إفريقية مستمر منذ عقود من الزمن، وليس وليد اللحظة.

وأوضح أن هناك تعميق للفكر العنصري منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن تصريحات ترامب تزيد من وجود العنصرية داخل أمريكا.