"سكك حديد مصر" تشغل 692 قطارا يوميا للقضاء على الزحام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن التزام جميع ركاب القطارات على الوجهين القبلي والبحري، بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حركة تشغيل القطارات تبدأ من الساعة 5.15 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، وذلك بعد تعديلات ساعات حظر التجوال في البلاد من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً، موضحة أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصفة دورية.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم منذ صباح اليوم، لافتا إلى أن جميع القيادات متواجدين بمواقع العمل لمتابعة سير العمل، ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي، موضحاً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار "رسلان"، في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن الهيئة تغلبت على الكثافات العالية داخل عربات القطارات بفعل الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب جموع الركاب، موضحاً أن هناك نحو 692 قطارا يعملون يوميا على جميع خطوط الهيئة، منوها إلى أنه سيتم تشغيل 28 قطارا إضافيا على الوجه البحري، بدءً من صباح غد الثلاثاء، وتعديل مواعيد 21 قطارا علي الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير 4 قطارات رقمي (980/981) أسوان القاهرة والعكس، ورقمي (1109/18)، ما بين الاسكندرية الفيوم، على أن يتم تشغيلهم يوم 9 يونيه الجارى، نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات، حيث تم الحجز المسبق حتى 8 يونيه، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.