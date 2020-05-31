"عمال السكة الحديد" تطالب بإعانة 15 ألف جنيه لوفيات كورونا

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، أن النقابة العامة تقدمت بمذكرة للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة مراعاة العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق الذين يتعرضون للمخاطر بصورة مباشرة في ظروف وباء الكورونا الذي يجتاح العالم.

وقال فكري، إنه طالب من خلال المذكرة بضرورة صرف إعانة عاجلة لا تقل عن 15 ألف جنية لمن يتوافهم الله بسبب فيروس كورونا من العاملين حيث أنهم يبذلون قصارى جهدهم في العمل ويعملون في ظروف صعبة وقاسية على مدار الساعة.

وأضاف رئيس النقابة، في تصريحات له، أن طبيعة عمل الهيئة قاسية صيفاً وشتاء سواء للعاملين على السكك أو المزلقانات أو البلوكات والأبراج ومكاتب صرف التذاكر أو داخل القطارات إلى جانب فنيين الورش الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).