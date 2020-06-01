توريد 168 ألف طن قمح بالقليوبية

أكد مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 167 ألفا و837 طن قمح لشون المحافظة والتي تبلغ 9 شون "صوامع وشون وهناجر.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح.

كما تم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أول بأول على مدار اليوم.