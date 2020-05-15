بعد إصابة 17 ووفاة شخص بكورونا.. حملات تطهير ورش بقرية موشا بأسيوط

انطلقت مساء أمس الخميس، حملات مشتركة بين وحدة الإنقاذ السريع التابعة لمحافظة أسيوط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتطهير ورش الشوارع بعدد من القرى والمراكز خلال وقت الحظر، حيت استهدفت إحدى الحملات قرية "موشا" التابعة لمركز أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتحت إشراف اللواء هشام الطويل، رئيس المركز والنواب والمساعدين ورئيس القرية.

وفى سياق متصل، قرر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، عزل 3 مناطق بالقرية، وذلك بعد أن شهدت القرية خلال الأيام القليلة الماضية، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 17 حالة أخرى.

ومن جانب آخر تم تسيير حملة لتطهير وتعقيم شوارع قرى المعابدة التابعة لمركز أبنوب وعرب الجهمة بمركز القوصية، وحى غرب، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بهذه المناطق أمس، وذلك بمشاركة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، حيث تم تطهير مستشفى الحميات ومعهد جنوب الأورام ومنطقة منشية الأمراء وشارع جسر السلطان وشارع يسري راغب وتفرعاتهما، وذلك تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي ونواب مساعدي الحي.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تواصل تنفيذ خطة المحافظة الوقائية وتسيير حملات لتطهير وتعقيم جميع الشوارع والميادين بقرى ومدن ومراكز المحافظة والتأكيد على تطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا فضلًا عن ورش وتعقيم مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بجميع المراكز لحماية العاملين بها والمترددين عليها، بالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وقام المحافظ، بتكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم والتطهير، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية للوقائية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.