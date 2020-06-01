تعرف على مواعيد قيام آخر قطارات المترو بعد تعديل ساعات الحظر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن إلتزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، وأن هناك حالة كبيرة من الوعى لدى المواطنين بضرورة الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبصورة منتظمة.

وأكد المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تم تعديل ساعات التشغيل تزامنا مع تعديل موعد الحظر اعتبارا من اليوم من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول "المرج - حلوان" من محطة حلوان في الساعة 7.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار في الخط الثالث "العتبة - نادى الشمس" من نادي الشمس الساعة 7.15 مساءا ومن العتبة 7.45 مساءا.

وقال الفضالي، في تصريحات للوطن، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن هناك رقابة صارمة بالمحطات لمنع ركوب أى مواطن المترو دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحاً أن جميع الركاب والعاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رئيس شركة مترو الأنفاق، بأنه سيتم الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة إلتزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها الشركة أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب، مع استمرار بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالاضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.