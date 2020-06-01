أول قرار لمحافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا: تعليق إجازات الأطقم الطبية شهرين

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، تعليق إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين وتفعيل الخط الساخن في كافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي الشكاوي والاستفسارات مع تحمل رؤساء المدن مسئولياتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك في أول يوم عمل له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتهاء فترة العزل المنزلي باستراحة المحافظة، وحضوره اجتماع مجلس المحافظين بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استخدام كل الحزم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد مختار، في تصريح صحفي، على توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الكمامات القماش التي تصلح للاستخدام لمدة شهر على الأقل بسعر 5 جنيهات.

وأوضح أنه يعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ما يلزم مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني بالدقهلية مؤكدا أن الوضع مستقر في المحافظة والقطاع الطبي يعمل بكل كفاءة وانتظام وأن الفرق الطبية لديها الجاهزية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة.